Руководителя "Укравтодора" просят уволить и признать некомпетентным
В Окружной административный суд Киева поступил иск об освобождении Славомира Новака с должности исполняющего обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Так, истец просит суд признать противоправным и отменить Распоряжение о назначении Новака и. о. председателя Госагентства до назначения в установленном порядке руководителя указанного Агентства.
Кроме того, истец просит суд признать отсутствие у Новака компетенции (полномочий) исполнять обязанности главы "Укравтодора" и просит суд обязать Кабинет Министров немедленно освободить его от этой должности.
Более того, истец просит признать отсутствие у Кабмина компетенции допускать граждан иностранных государств к руководству центральными органами исполнительной власти, назначать лиц на должности госслужбы категории "А" без конкурса, назначать исполняющих обязанности руководителей центральных органов исполнительной власти на срок до 3-х месяцев.
В то же время суд просят признать противоправными и действия Службы безопасности, которые предоставили Новаку допуск к государственной тайне, и просят обязать СБУ отменить ему соответствующий допуск.
Вместе с административным иском в суд было подано заявление и об обеспечении иска.
"Истец просит суд принять меры по обеспечению иска путем установления запрета Славомиру Новаку совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий главы "Укравтодора", предусмотренных, в частности, но не исключительно, Положением "О Государственном агентстве автомобильных дорог", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как рассказали в пресс-службе, в настоящее время суд решает вопрос об открытии производства и наличия правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.
Как сообщалось, Новак - один из немногих иностранцев, которому до сих пор удается удержаться в кресле госслужащего категории "А" в Украине.
О скандальных кадровых решениях, "дроблении" дорог на 40-метровые участки, знакомстве с Игорем Кононенко, дорогах европейского качества в Украине и отношениях с Минэкономики читайте в интервью с Новаком: "Смотрящих" за дорогами в Украине нет - интервью с главой "Укравтодора".
Экономическая правда
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