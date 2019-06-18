Новости 18 июня: восстановление сообщения с Донбассом, Чернобыль, проблемы у Boeing

О восстановлении сообщения с Донбассом. Стратегия "Укрзализныци" до 2023 года учитывает возможность восстановления прекращенного в марте 2017 года ж/д сообщения с Донецкой и Луганской областями.

О Чернобыле. Управление туризма КГГА рассчитывает увидеть 100 тысяч посетителей Чернобыля до конца 2019 года по сравнению с 70-ю тысячами в 2018 году.

О коррупции на железной дороге. В последние несколько лет поставки масел и смазочных материалов "Укрзализныци" и Министерству обороны почти полностью монополизировали несколько компаний, которые связывают с окружением народных депутатов Александра Грановского и Александра Пономарева.

О проблемах у Boeing. В первый день авиасалона Ле Бурже во Франции Boeing не получил ни одного нового заказа ни на один из своих самолетов, в то время как Airbus записал заказы и опции для 123 самолетов.

О зарплатах шахтерам. Вопрос погашения долгов по заработной плате работникам госпредприятия "Львовуголь" фактически решен - до 19 июня шахтеры должны получить заработанные за февраль-апрель деньги.

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Love me тендер: как скандальные фирмы захватили топливные подряды "Укрзалізниці" и Минобороны

Две бизнес-группы выигрывают большинство тендеров "Укрзалізниці" и Минобороны на поставку смазочных материалов. За историей успеха стоит стандартный набор украинского бизнесмена: ограничение конкуренции, народные депутаты и завышенные цены. (укр)