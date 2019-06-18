Шахтерам "Львовуголь" обещают выплатить все долги по зарплатам - представитель Зеленского

Вопрос погашения долгов по заработной плате работникам госпредприятия "Львовуголь" фактически решен - до 19 июня шахтеры должны получить заработанные за февраль-апрель деньги.

Об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус, сообщает пресс-служба Администрации президента.

"Уже сегодня на ГП "Львовуголь" зайдут деньги за топливо, которое начало отгружаться потребителям, и сегодня же, максимум завтра, все долги перед шахтерами за февраль-апрель будут полностью погашены", - заявил он.

Отмечается, что о задержке с выплатой заработной платы главе государства рассказали горняки шахты "Лесная" ГП "Львовуголь", которую Зеленский посетил в конце мая в связи с аварией.

По состоянию на начало июня задолженность шахтерам за февраль-апрель текущего года составила 216 млн грн.

Главная причина сложившейся ситуации - отсутствие спроса на уголь, а также непрозрачные и нерыночные схемы в области, пояснили в пресс-службе.

"Тогда для решения вопроса президент созвал расширенное совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины по энергетической безопасности государства, где среди прочего рассматривались проблемы угольной отрасли", - рассказали в АП.

Для погашения задолженности перед шахтерами Министерство финансов выделило 41 млн грн. Остальные - около 175 млн грн - это небюджетные средства, полученные благодаря действиям, которые привели к повышению эффективности функционирования рынка угля в Украине.

Также на контроле находится ситуация на госпредприятии "Волыньуголь", заверили в администрации президента.

"Там до 20 июня также должно быть полностью погашена задолженность по заработной плате перед 1200 горняками за апрель текущего года", - сообщил представитель президента.

Как сообщалось 10 июня, горняки госпредприятия "Львовуголь" объявили забастовку и перекрыли международную трассу в знак протеста против невыплаты зарплат.

Экономическая правда