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"Укрзализныця" планирует восстановить ж/д сообщение с Донбассом

Вторник, 18 июня 2019, 12:40
 

Стратегия "Укрзализныци" до 2023 года учитывает возможность восстановления прекращенного в марте 2017 года ж/д сообщения с Донецкой и Луганской областями.

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на еще не опубликованный документ, который Кабинет Министров Украины утвердил 12 июня.

Если запрет отменят, объем перевозки угля в Донецкий и Луганский регионы в 2021 году составит 40% (от показателей 2016 года), железной руды – 30%, черных металлов – 15%.

К 2030 году объемы перевозок увеличатся вдвое.

Напомним, также в планах "Укрзализныци" - создать "Вокзальную компанию", которая должна заработать к концу 2019 года.

Отметим, УЗ тратит на содержание инфраструктуры в 15 раз больше, чем зарабатывает на ней.

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Укрзализныця Донбасс

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