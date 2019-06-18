Фирмы из окружения депутатов "захватили" топливные подряды "Укрзализныци" и Минобороны

В последние несколько лет поставки масел и смазочных материалов "Укрзализныци" и Министерству обороны почти полностью монополизировали несколько компаний, которые связывают с окружением народных депутатов Александра Грановского и Александра Пономарева.

Об этом говорится в расследовании ЭП.

Именно с влиянием народных депутатов собеседники ЭП связывают успех этих фирм.

Первая компания - ООО "Агринол". Она выпускает масла на базе Бердянского завода "Азмол", который до 2016 года принадлежал "Нафтогаза Украины".

"Завод контролируют родственники бывшего" регионала ", а ныне депутата от" Воля народа "Александра Пономарева. Он и сам открыто выполнял роль адвоката семейного бизнеса в трудные моменты", - говорится в статье.

Поставкой продукции "Агринол" занимаются официальные дилеры компании. Чаще всего для этого используется фирма "Мироил". В ее активе - огромное количество выигранных в последние годы государственных заказов на миллионы гривен.

Другой фаворит, как отмечает автор, киевский завод КSM. Его продукцию продают фирмы из группы "Трейд коммодити", которая в 2016 году стала активным участником государственных тендеров.

В 2018 году на нее приходилось 35% поставок горючего Минобороны, а в 2017 году этот показатель составлял 60%. Примерно такой же успех компания демонстрирует и в тендерах "Укрзализныци": в 2018 году на нее пришлось 40% поставок, в 2017 году - 50%.

"Коммодивцив" связывают с окружением народного депутата от БПП, "адвоката Харькова" Александра Грановского. В 2017 году бизнесмен Андрей Адамовский, известный сотрудничеством с Грановским, заявил, что является "одним из инвесторов" этой компании.

Вторым инвестором был назван Владимир Трофименко. Сам депутат опровергал свою причастность к компании.

Ее официальным учредителем и директором числится житель Каменского Вадим Майко, ранее не отличался успехами на рынке топлива.

После волны скандалов и судебных исков "Трейд коммодити" перешла в стадию банкротства, но ее дело продолжают "родные" "Август пром", "ФИДЕ" и "Торум".

Как отмечается, указанные компании в последние годы получили монопольное положение в тендерах на поставку масел и смазок для "Укрзализныци" и Министерства обороны благодаря внедрению специальных процедур допуска.

Подробнее читайте в материале: "Love me тендер: как скандальные фирмы захватили топливные подряды" Укрзализныци "и Минобороны"

Николай Топалов, Экономическая правда