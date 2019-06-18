Эффект сериала: В Чернобыле ожидают около 100 тысяч посетителей до конца года

Управление туризма КГГА рассчитывает увидеть 100 тысяч посетителей Чернобыля до конца 2019 по сравнению с 70-ю тысячами в 2018 году.

Это связывают с успехом пятисерийного британо-американского мини-сериала "Чернобыль" от HBO и Sky Atlantic, сообщает Hromadske .

Как сообщает CNBC, по словам директора туристического агентства SoloEast Сергея Иванчука, заказы на июнь, июль и август выросли примерно на 40% после выхода сериала.

Туристический сайт Kayak обнаружил, что спрос на авиабилеты в Киев вырос на 18% с момента выхода сериала, а приложение Travel Hopper зафиксировал увеличение на 8%.

"Поп-культура действительно стимулирует много разговоров и вдохновения вокруг туризма, - пояснила Лиана Корвин, эксперт по путешествиям в Hopper. - Это может привести к поездке, которой раньше не было".

Мини-сериал "Чернобыль" состоит из 5 эпизодов, последний вышел на экраны 3 июня. В команде, которая создавала сериал, отмечали, что взрыв - "наименее интересное из того, что произошло", ибо "Чернобыль" - "не фильм-катастрофа, а человеческая история".

Снимали сериал в Литве и Киеве. Литву выбрали, потому что там есть советские здания и соответствующие локации, а также был доступ к Ингалинской атомной электростанции (так называемой сестры Чернобыльской АЭС). Роль Припяти "играл" спальный район Вильнюса. В Киеве уже снимали финальные эпизоды.

Ранее сообщалось, что западные СМИ прогнозируют туристический бум в Украине из-за сериала "Чернобыль".