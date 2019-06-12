Новости 12 июня: SkyUp, шутки со снижением тарифов, новая должность Абромавичуса

О SkyUp. Суд приостановил лицензию компании SkyUp Airlines на перевозку пассажиров авиатранспортом. В самой авиакомпании назвали такое решение незаконным и призвали власти вмешаться в ситуацию. Министр инфраструктуры Владимир Омелян намекнул, что за отзывом лицензии у SkyUp может стоять олигарх Игорь Коломойский.

О ценах на газ. Кабинет министров изменил формулу расчета цены газа, который НАК Нафтогаз Украины продает населению и теплокоммунэнерго.

О шутках со снижением тарифов. Владимир Зеленский не давал прямых обещаний снизить тарифы для населения - он говорил об этом в "шутках" и "полунамеках", заявил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.Позже Герус извинился за свои слова.

О новой должности Абромавичуса. Экс-министра экономического развития Айвараса Абромавичуса назначили членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

О ямочном ремонте дорог. "Укравтодор" выполнил 50% плана по ямочному ремонту, ликвидировав ямы на трех миллионах квадратных метров украинских дорог.

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Конфликт перевозчиков: что происходит вокруг авиакомпании Sky Up

Суд отозвал лицензию у авиаперевозчика Sky Up, компания уже назвала решение незаконным и подала апелляционную жалобу. Чего ожидать пассажирам и при чем здесь Игорь Коломойский?