"Укравтодор" выполнил 50% плана по ямочному ремонту, ликвидировав ямы на трех миллионах квадратных метров украинских дорог, однако на дороги территориального значения денег не хватает.

Об этом заявил исполняющий обязанности председателя "Укравтодора" Славомир Новак в ходе заседания Кабинета министров 12 июня.

Он напомним, что в этом году на эксплуатационное содержание дорог из бюджета выделено 6,1 млрд грн.

"В соответствии с нашей информацией, общая поврежденность дорог из-за выбоин – более 6,5 млн кв. м на 21 тыс. км дорог. По состоянию на сегодня ликвидирована ямочность примерно на 3 млн кв. м. Это около половины всего объема", - сказал Новак.

Он также сообщил, что правительство может дополнительно выделить еще 300 млн грн на аварийный ремонт дорог. Эти средства будут направлены в первую очередь на ремонт трасс М-05 и части М-06.

"Ждем одобрения этого решения правительством", - отметил Новак.

Он также сообщил, что на сегодняшний день проезд по всем дорогам "М" и "Н" обеспечен.

"Остаются дороги территориального значения. И, откровенно говоря, на дороги территориального значения имеющихся средств будет недостаточно", - подчеркнул и.о. главы "Укравтодора".

Как сообщалось, "Укравтодор" разработал национальную программу восстановления дорог территориального значения "Т-бетон" с ежегодным финансированием в размере 10 млрд грн, в которой предлагает ремонтировать такие дороги по технологии укатываемого бетона.

Напомним:

Ранее первый замминистра экономики Максим Нефьодов заявил, что "Укравтодор" ввел в тендерную документацию требование, которое делает невозможной честную конкуренцию.

Ранее Нефьодов также рассказал о "знаменитой дороге Тернопольщины, которую разбили на 177 кусков по 40 метров, чтобы избежать тендера".

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Экономическая правда