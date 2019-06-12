Представитель Зеленского извинился за "шутки о тарифах"

Президент Владимир Зеленский не шутил о тарифах для населения и уже дважды созывал совещание по возможности их снижения.

Об этом написал в Facebook представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус.

"Хочу извиниться за неудачную свою фразу о том, что "Зеленский шутил о снижении тарифов". Сказывается недостаток политического опыта, в частности, в общении с журналистами. Конечно, тарифы это больная тема, поэтому плохая тема для шуток или опрометчивых комментариев", - заявил он.

"На самом деле, Президент Зеленский уже дважды созывал совещание по возможности понижения тарифов для населения. Но это должно происходить, не вызвав девальвации, дополнительной инфляции или экономического кризиса. Работа над этим продолжается", - утверждает Герус.

По его словам, для некоторых изменений нужен работоспособный парламент и новые законы, и команда Зеленского имеет комплексный план.

Ранее Герус заявил, что Зеленский не давал прямых обещаний снизить тарифы для населения - он говорил об этом в "шутках" и "полунамеках".

"Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о "Роттердам+", что это несправедливо, что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть", - отметил Герус в интервью BIHUS info.

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