Омелян намекнул, что за отзывом лицензии у SkyUp может стоять Коломойский

Министр инфраструктуры Владимир Омелян, комментируя решение Барышевского районного суда об отзыве лицензии у компании SkyUp, порекомендовал президенту Владимиру Зеленскому "набрать известный номер" и выяснить, что происходит.

Об этом министр инфраструктуры написал на своей странице в Facebook.

"Владимир Зеленский, наберите известный номер и спросите: "wtf is going on?". И сразу можете спросить, когда в Днепр будет летать дешево. И больше никогда по этому номеру не звоните", - написал министр.

Омелян также отметил, что в Украине обеспечена свободная конкуренция и честные правила игры.

"Мы обеспечили свободную конкуренцию и честные правила игры в авиации, в автобусных перевозках и на море, и никто и ничто нас не собьет с этого пути. И мы умеем и знаем, как это гарантировать, какие бы "решения" не принимались", - подчеркнул министр.

Он добавил также, что украинцы хотят справедливости, "которой опять нет".

"Мне не нужны выборы, чтобы знать, что за мной 99,9% украинцев, которые хотят комфортно, безопасно и дешево путешествовать. И хотят справедливости, которой опять нет. А 0,1%, которые считают, что 90-е вернулись, и они "банкуют" - быстро поймут свою ошибку", - написал министр.

Кроме того, министр отметил, что "не случайно владельцем тысячи государственных компаний и не вывел за границу полтриллиона долларов".

"Схем тоже нет, проверено всеми. Поэтому, запугивать, угрожать, придумывать смысла нет", - резюмировал министр.

Напомним

Суд приостановил лицензию компании SkyUp Airlines на перевозку пассажиров авиатранспортом.

В то же время в самой авиакомпании назвали такое решение незаконным и призвали власти вмешаться в ситуацию.

Экономическая правда