Кабмин обязал "Нафтогаз" снизить цену газа для населения

Кабинет министров изменил формулу расчета цены газа, который НАК Нафтогаз Украины продает населению и теплокоммунэнерго.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №485 от 5 июня, которым вносятся изменения в постановление от 3 апреля.

Согласно документу, стоимость газа, отпускаемого бытовым потребителям, должна соответствовать минимальному из четырех значений:

средняя стоимость импортного газа, сложившаяся в процессе его растаможивания в Украине (по итогам месяца, предшествующего месяцу поставки населению; публикуется Минэкономразвития);

средневзвешенная цена за месяц по итогам электронных биржевых торгов на Украинской энергетической бирже;

средняя арифметическая цена газа для промышленных потребителей (при условии предоплаты до месяца поставки газа), которая действовала в газовом месяце, предшествующем месяцу продажи населению;

цена, рассчитанная по ранее утвержденной формуле стоимости газа по ПСО.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования и применяется с 1 июня 2019 года.

Напомним:

С 1 мая в Украине начинает действовать новая цена на газ для населения и тепловой генерации, утвержденная на май текущего года на уровне 8247 гривень за тысячу кубометров (раньше было 8550 гривень).

Соответствующее решение было принято в конце апреля Кабинетом министров и НАК "Нафтогаз Украины".

В начале апреля "Нафтогаз" выполнил распоряжение правительства и снизил цену на газ для населения с апреля 2019 года с 8,55 грн за куб до 8,38 грн за куб – то есть на 17 копеек за куб.

Экономическая правда