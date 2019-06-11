Новости 11 июня: Об отпусках, самых дорогих брендах и потраченном в пробках времени

О чем все говорили сегодня?

О самом газоносном участке в Черном море. Глава АП призвал продолжить конкурс по заключению соглашений о разделе продукции для участка "Дельфин" на шельфе Черного моря минимум до 120 дней.

О самых дорогих брендах. Опубликован рейтинг ТОП-100 самых дорогих брендов мира, который возглавил американский гигант электронной коммерции Amazon.

О наблюдательном совете "Укроборонпрома". Над "Укроборонпромом" уже несколько месяцев отсутствует финансовый контроль.

О потраченном в пробках времени. Киев занял тринадцатое место в рейтинге городов мира, где жители тратят в пробках больше всего времени.

Об отпусках. Абсолютное большинство украинцев (67%) проводят отпуск в Украине, и только треть (33%) - за рубежом.

О путешествиях на автобусе. Наибольший автобусный перевозчик Европы, FlixBus, объявил о полноценном выходе на украинский рынок и назвал маршруты, которые запустит в Украине.

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Новый рынок электроэнергии: что изменится для населения с 1 июля

Вскоре в Украине должен полноценно заработать новый рынок электроэнергии. Каким он будет и к чему готовиться населению?

Одна из руководительниц АМКУ Агия Загребельская: Покупка ДТЭК новых облэнерго повлияет на каждого

Ответы чиновницы на вопросы ЭП позволяют приблизиться к пониманию "кухни" комитета и его зависимости от политиков, выяснить природу аморфности ведомства в отношении одних резонансных дел и невиданной активности — касательно других расследований.

Экономическая правда