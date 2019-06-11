Автобусный перевозчик Европы запускает маршруты в Украине - билеты от 5 евро

Фото: ЦТС

Крупнейший автобусный перевозчик Европы, FlixBus, объявил о полноценном выходе на украинский рынок и назвал маршруты, которые запустит в Украине.

Об этом сообщалось 11 июня на презентации перевозчика, на которой присутствовал также министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает ЦТС.

Согласно презентации компании, в планах на 2019 год – запустить рейсы из Киева, Львова, Харькова, Днепра, Одессы, Черновцов, Ивано-Франковска, Винницы, Тернополя.

"Это запланированная сеть. Мы хотим еще посоветоваться с местными перевозчиками. Им виднее куда путешествуют их граждане", - уточнил генеральный директор FlixBus в Польше и Украине Михал Леман.

Фото: ЦТС

Он также отметил, что сначала рейсы будут из Киева, Харькова, Днепра, Одессы и Львова.

Стоимость билетов будет начинаться от 5 евро.

А до 13 июня по направлениям Киев-Кельн, Киев-Росток, Киев-Карлсруэ, Киев-Штутгарт, Киев-Вена можно купить билеты от 5 до 15 евро.

"Купить билет можно через мобильное приложение или сайт. Через приложение также можно отследить, где находится автобус и когда он прибудет", - рассказал Леман.

При этом распечатывать билет не нужно, водитель просканирует QR-код.

"Требования к автобусам: квалифицированные водители, минимум двое на ночной линии для безопасности пассажиров, комфортное расстояние между сидениями - минимум 76 см, Wi-Fi и FLIX-развлечения на борту, доступный туалет в пути, розетки и экологически чистый парк", - добавил он.

Кроме того, как сообщил Леман, на начальном этапе на украинских маршрутах будет задействовано два десятка автобусов.

"Это будут не автобусы в фирменной зеленой ливрее, а автобусы украинской компании-партнера, которые будут иметь логотип FlixBus", - пояснил перевозчик.

Запуск маршрутов перевозчика прокомментировал у себя в Facebook также министр инфраструктуры, написав, что Украина - первое государство за пределами ЕС, после США, где этот перевозчик начали работу.

"От создателей GE, Ryanair, Uber и другие в Украине. Самый большой и самый дешевый автобусный перевозчик Европы Flixbus в Украине! Мы первое государство за пределами ЕС, после США, где они начали работу. Билеты от 5 евро уже имеющиеся он-лайн!" - написал министр.

Напомним, что в настоящее время маршруты автобусов компании FlixBus проложены через более чем 2000 населенных пунктов в 29 странах. Ежедневно выполняется около 350 тыс. рейсов.

Напомним, о том, что крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе, компания FlixBus, планирует выйти на украинский рынок, стало известно 1 июня.

Экономическая правда