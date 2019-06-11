Опубликован рейтинг самых дорогих брендов: Amazon на вершине

Опубликован рейтинг ТОП-100 самых дорогих брендов мира, который составляется агентством Kantar по заказу крупнейшей рекламной компании WPP, который возглавил американский гигант электронной коммерции Amazon.

Об этом говорится в пресс-релизе BrandZ, а также соответствующем отчете.

Так, стоимость компании Amazon за год увеличилась более чем на 50% и достигла 315,5 млрд долл, отмечается в отчете.

Следом за американским гигантом вторую позицию рейтинга возглавила Apple, стоимость которой за год выросла на 3% и составила 309,5 млрд долл.

На третьем месте оказался технологический гигант Google, который оценивается в 309 млрд долл.

Facebook сохранил свою позицию, заняв шестое место (почти 159 млрд долл).

При этом Alibaba впервые опередила компанию Tencent, поднявшись на две позиции до седьмого места. Стоимость Alibaba за год выросла на 16% и достигла 131,2 млрд долл.

В свою очередь Tencent занял восьмое место, потеряв 27% стоимости в годовом исчислении (130,9 млрд долл).

Что касается популярных социальных сетей, то в этой категории лидером стал Instagram, который на сегодняшний день насчитывает более 1 млрд пользователей во всем мире. Этот бренд занял 44 место (28,2 млрд долл) и стал самым быстрорастущим в этом году, показав стремительный рост стоимости бренда +95%.

Рейтинг объединяет проанализированные рыночные данные от Bloomberg и обширную информацию о потребителях из более 3,7 млн потребителей по всему миру, охватывает более 166 тыс. различных брендов на более чем 50 рынках.

Напомним:

По состоянию на 2018 год Apple возглавляла рейтинг самых дорогих брендов по версии агентства Interbrand.

Тогда в тройку самых дорогих брендов попали также Google и Amazon.

Экономическая правда