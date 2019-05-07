Новости 7 мая: МВФ, техосмотр автомобилей, новое авианаправление

О МВФ. Популизм власти, в частности снижение цены на газ, не позволит стране выполнить условия Международного валютного фонда в 2019 году и получить транш по программе stand-by.

О техосмотре. В Министерстве инфраструктуры предложили возобновить обязательный техосмотр личных автомобилей с 2022 года.

О мошенничестве ДТЭК. После семи лет сотрудничества с китайским производителем шахтной техники Sany компания ДТЭК закупила технику у другого китайского поставщика под документами Sany.

О софте для выборов. Компания Microsoft разрабатывает программное обеспечение, которое позволит сделать процесс голосования на выборах безопасным, проверяемым и подлежащим надежному аудиту.

О новом авианаправлении. Государственная авиационная служба одобрила заявки авиакомпании Windrose на выполнение рейсов из Одессы в Тель-Авив (Израиль).

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Глава мирового производителя шахтной техники Чжан Чжихонь: ДТЭК покупала китайский хлам

Представитель компании Sany рассказал о неудачном сотрудничестве с фирмой Рината Ахметова, шутках о взятке для министра энергетики, партнерстве с Виталием Кропачевым и готовности от него отказаться.