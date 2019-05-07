Китайская компания обвиняет ДТЕК Ахметова в мошенничестве

После семи лет сотрудничества с китайским производителем шахтной техники Sany компания ДТЭК закупила технику у другого китайского поставщика под документами Sany.

Об этом рассказал глава компании Sany Чжан Чжихонь в интервью для ЭП: "Глава мирового производителя шахтной техники Чжан Чжихонь: ДТЭК покупала китайский хлам".

По словам представителя компании, особенно неприятным для них было то, что "эту технику ДТЭК завезла в Украину и получили разрешение Гоструда на эксплуатацию под нашими документами".

При этом техника, купленная ДТЭК, была почти в два раза дешевле, чем у Sany.

"Нас это очень удивило. ДТЭК — крупная компания, но выглядит так, будто они ищут крашенную в кустарных условиях, дешевую технику в Китае", – подчеркнул представитель компании.

Также он уточнил, что не знает, была ли эта техника старая или новая. Однако, добавил он, "на шахтах Китая такая не используется".

"Нам показалось, что они стали смотреть не на качество, а на цену", – подчеркнул глава Sany.

Он также пояснил, что ДТЭК использовала документы Sany для того, чтобы получать разрешения на эксплуатацию оборудования в Гоструда, так как на шахте действуют повышенные требования к безопасности труда и к оборудованию.

"Из-за этого у нас с ними начались очень серьезные конфликты. ООО "Сани Украина, тяжелое оборудование, судится с ними. В ближайшее время ожидаем решения суда, которое остановит разрешение Гоструда и обяжет их поднять оборудование на поверхность шахты", – резюмировал глава китайской компании.

Напомним:

Осенью 2018 года в правительстве придумали, как "спасти" Ахметова и убыточные государственные шахты.

Так, Минэнерго предложило ввести приоритетное использование тепловой генерации угля марки "Г", которое добывают преимущественно шахты "ДТЭК".

В апреле 2019 года государственные шахты начали отключать от электроэнергии за долги.

Как сообщалось, убыточность и постоянная зависимость от дотаций, низкий уровень технического оснащения – ключевые проблемы государственных шахт.

В то же время начатая правительством программа модернизации горно-шахтного оборудования позволит увеличить добычу и вывести госшахты в прибыль уже в ближайшие несколько лет.

Детальнее об этом читайте в статье ЭП: "Китайский опыт для украинских шахт. Как сделать их прибыльными?".

Экономическая правда