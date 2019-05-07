Microsoft разрабатывает программное обеспечение для выборов
Компания Microsoft разрабатывает программное обеспечение, которое позволит сделать процесс голосования на выборах безопасным, проверяемым и подлежащим надежному аудиту.
Об этом заявил генеральный директор Microsoft Сатья Наделла на ежегодной конференции компании для разработчиков программного обеспечения, сообщает Associated Press.
По словам Наделлы, это в перспективе позволит "модернизировать всю избирательную инфраструктуру во всем мире".
Чтобы обезопасить избирательный процесс от внешнего вмешательства, регистрация бюллетеней будет происходить в зашифрованном виде, пояснил он. По словам гендиректора Microsoft, это позволит их "точно и независимо отслеживать после того, как они были поданы".
Программное обеспечение (ПО) разрабатывается совместно с компанией Galois из Орегона, которая также работает над созданием прототипа защищенной системы голосования по контракту с DARPA – передовым исследовательским агентством Пентагона.
Microsoft называет новое ПО – "ElectionGuard".
"ElectionGuard позволит избирателям подтвердить, что их голоса точно записаны. Помимо этого, уникальный кодированный трекер, который он производит, регистрирует зашифрованную версию голосования, которая сохраняет сам выбор голосования в тайне, обеспечивая при этом точное подсчет голосов", – говорится в сообщении.
Это позволяет проводить надежные поствыборные проверки и подсчеты голосов, сообщили в Microsoft.
Также новое ПО позволит сторонним наблюдателям, таким как группы по наблюдению за выборами, политическиепартии, журналисты и сами избиратели, проверять онлайн, правильно ли подсчитаны голоса.
Сообщается, что новое ПЗпоявится в продаже летом текущего года.
Напомним:
Ранее компания Bitfury предложила предоставить Украине техническое решение для проведения выборов с помощью технологии блокчейн. Однако сложности с реализацией этого проекта возникли еще на этапе анализа украинского законодательства.
Так, в базовых конституционных требованиях к выборам написано, что голосование должно быть "прямым и тайным", что исключает дистанционное голосование.
В то же время в ряде развитых стран уже перешли на электронное голосование. Среди них – Канада, Нидерланды, Бразилия, США и Франция.
Детальнее читайте в статье ЭП: "Выборы-2019 на блокчейне: как это работает и почему нам это нужно".
Экономическая правда
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