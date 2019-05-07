Госавиаслужба разрешил компании Коломойского летать из Одессы в Тель-Авив

Государственная авиационная служба одобрила заявки авиакомпании Windrose на выполнение рейсов из Одессы в Тель-Авив (Израиль).

Об этом говорится в соответствующем решении, опубликованном на сайте Госавиаслужбы.

Так, Windrose разрешено летать из Одессы в Тель-Авив на регулярной основе с частотой три раза в неделю и неограниченным сроком действия права на эту воздушную линию.

Госавиаслужба также согласовала авиакомпании "Эйр Таурус" возможность осуществлять авиаперевозки в Зимбабве (Хараре, Булавайо, Масвинго, Чиредзи, Кариба, Виктория Фолс, Хванге).

В то же время регулятор отказал ряду компаний в предоставлении права на эксплуатацию воздушных линий:

авиакомпаниям SkyUpи "Atlasjet Украина" не разрешили эксплуатировать воздушную линию Киев – Телль-Авив с частотой два рейса в неделю.

"Atlasjet Украина"– линию Киев – Измир (Турция) с частотой три рейса в неделю.

Также регулятор отказал авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во внесении изменения в документ о праве на эксплуатацию воздушной линии Киев – Париж без указания причины.

"Розу ветров" (Windrose) контролирует группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Учредителями авиакомпании "Роза ветров" записано ООО "Райдел", ООО "Феста", ООО "Ренли" и кипрские "Брегензер Лимитед" (Bregenzer Limited) и "Перфекций Лтд" (Perfekciy Ltd).

Напомним:

В феврале 2019 года сразу три украинские авиакомпании подали заявки в Госавиаслужбу для получения прав на полеты по маршруту Киев—Париж.

Ранее также итальянскому лоукостеру разрешили летать из Рима в Одессу.

Экономическая правда