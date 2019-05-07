Украина вряд ли получит транш МВФ в 2019 году — JP Morgan

Сфокусированность украинской власти на предстоящих осенью парламентских выборах не позволит стране выполнить условия Международного валютного фонда в 2019 году и получить транш по программе stand-by.

Об этом говорится в исследовании развивающихся рынков Европы JP Morgan, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы не ожидаем выплат от МВФ в этом году в основном из-за популистического подхода, невыполненных условий и решения правительства "либерализировать" цены на газ только в сторону понижения, одновременно вводя ограничения к повышению", – говорится в исследовании аналитиков JP Morgan.

По их мнению, решение относительно цен на газ негативно скажется на сотрудничестве с МВФ.

В то же время аналитики UBS также прогнозируют возможные задержки с программой МВФ.

Визит миссии Фонда в Украину запланирован на май-июнь, а Верховная Рада не приняла изменения в антикоррупционное законодательство после решения Конституционного суда отменить статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

"Если прогресса не будет, это может привести к задержкам с программой МВФ", – отмечается в обзоре UBS.

Напоминаем:

Команда победителя выборов президента Владимира Зеленского рассчитывает на успешный пересмотр программы stand by Международного валютного фонда в мае 2019 года.

Новая программа помощи от МВФ stand-by было подписано в конце декабря и рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить 3,9 млрд долл.

Первый пересмотр программы запланирован на середину мая.

После этого станет ясно, может ли Украина рассчитывать на следующий транш - 1,3 млрд долл.

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