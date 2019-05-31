Новости 31 мая: Падение гривни, миллионные потери "Укроборонпрома" и борьба за торт

О чем все говорили сегодня?

О падении гривни. Доллар подорожал почти на 50 копеек за 2 дня.

О Коломойском. Хозяйственный суд Киева перенес на 7 июня рассмотрение дела о признании недействительными пяти кредитных договоров рефинансирования и договоров личного поручительства Игоря Коломойского по этим договорам.

О борьбе за торт. Дело о схожести названия и упаковок тортов "Сказочный ключик" производства "Киевского БКК" и "Золотой ключик" Roshen дошла до этапа кассации.

О покупке ОВГЗ. Впервые у украинцев появилась возможность покупать облигации внутреннего госзайма онлайн в приложении Приват24, который может обеспечить приток миллиардов средств на рынок ОВГЗ от мелких физических лиц.

О новом рынке электроэнергии. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, позволила НЭК "Укренегро" работать в новом оптовом рынке электроэнергии, старт которого запланирован на 1 июля, по старой лицензии до момента прохождения компанией сертификации.

О миллионных потерях "Укроборонпрома". В начале января этого года Государственная аудиторская служба направила на рассмотрение Кабинета Министров результаты проверки Николаевского, Житомирского, Харьковского, Киевского бронетанковых заводов и Шепетовского ремонтного завода по 2017-2018 годы, которые входят в состав концерна "Укроборонпром".

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