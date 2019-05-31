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Гривня на межбанке немного поднялась

Пятница, 31 мая 2019, 17:25
 

31 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,83 - 26,86 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,83 - 26,86 гривни;

Евро - 29,94 - 29,97 гривни.

Напоминаем:

30 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,76 - 26,80 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 27 копеек и установил его на 30 мая на уровне 26,68 гривни.

Экономическая правда

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