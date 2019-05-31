Аудит "Укроборонпрома": миллионные потери и коррозия металла

В начале января этого года Государственная аудиторская служба направила на рассмотрение Кабинета Министров результаты проверки Николаевского, Житомирского, Харьковского, Киевского бронетанковых заводов и Шепетовского ремонтного завода за 2017-2018 годы, которые входят в состав концерна "Укроборонпром".

Полную копию письма обнародовал проект "Марлин".

Во время ревизии на Житомирском и Харьковском бронетанковых заводах установлено нарушения финансовой дисциплины на 14,1 млн гривень, из которых к потерям привели на сумму 4,8 млн гривень.

Несвоевременное выполнение государственного оборонного заказа военных формирований на Киевском бронетанковом и Николаевском бронетанковом заводах стало основанием для формирования штрафных санкций суммой 10,6 млн гривень.

Данные предприятия также потеряли активы на сумму 20,3 млн гривень из-за нарушения договорной дисциплины.

Игнорирование приказа концерна "Укроборонпром" по переводу счетов заводов на обслуживание в государственные банки привело к блокированию 26,4 млн гривень Николаевского бронетанкового завода в ПАО "Банк "Киевская Русь".

Из-за невключения в реестр акцептованных требований кредиторов при ликвидации ПАО "Банк" Финансы и кредит" есть риск потери Шепетовским ремонтным заводом 21,3 млн гривень.

На территории пяти упомянутых предприятий расположено военное имущество, которое принадлежит Министерству обороны, однако сохраняется безвозмездно без заключения договоров. Поэтому бронетанковые заводы потратили на содержание имущества более 6,8 млн гривень собственных средств.

"Военное имущество хранится на открытых площадках, происходит коррозия металла, разрушение составляющих бронетехники и т.д., из-за чего оно становится непригодным для дальнейшего использования", - отмечается в документе.

Выдержка из письма аудиторов

Харьковский бронетанковый завод отремонтировал средства военного назначения в местах расположения военной техники на 1,7 млн гривень, которые фактически не получил.

Не завершение разработки стратегии развития на Киевском бронетанковом заводе и не разработка такой стратегии на Николаевском бронетанковом заводе, отсутствие длительное время летних инвестиционных планов не способствуют эффективному и перспективному развитию предприятий. К таким выводам пришли аудиторы.

Кроме правительства приведена информация для принятия мероприятия передана концерна "Укроборонпром" и правоохранительным органам.

О нарушениях на Николаевском бронетанковом заводе читайте в статье Глеба Каневского: "По законам военного времени: как разворовывали оборонный завод".

О хищении складов бронетанковых заводов читайте в статье Глеба Каневского: "Не "мальчиками" единственными. Почему дело Гладковского - лишь верхушка айсберга".

Экономическая правда