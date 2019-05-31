Дело о 9,2 миллиарда: суд снова перенес рассмотрение иска Коломойского против НБУ

Хозяйственный суд Киева перенес на 7 июня рассмотрение дела о признании недействительными пяти кредитных договоров рефинансирования и договоров личного поручительства Игоря Коломойского по этим договорам.

Об этом сообщили в Национальном банке, передает Укринформ.

Суд мотивировал такое решение тем, что НБУ должен предоставить дополнительные документы по этому делу.

20 мая судья Хозяйственного суда Киева Вадим Босый принял решение перенестина 31 мая рассмотрение дела о признании недействительными пяти кредитных договоров рефинансирования, по которым Нацбанк Украины выдал ПриватБанку 9,2 млрд грн и личных поручительств по ним Игоря Коломойского.

В НБУ изданию сообщили, что суд вытребовал у НБУ документы за 15 лет деятельности.

При этом судьей Босым было отказано в удовлетворении ходатайства НБУ о закрытии производства по делу за злоупотребление Коломойским своими процессуальными правами, которые заключаются в обращении с заведомо ложным иском, не имеющим цели в защите нарушенного права.

Кроме того, судьей даже не было рассмотрено заявление Приватбанка о разъяснении своего решения об объединении пяти самостоятельных исков, не связанных общими доказательствами, в одно производство.

Ранее сообщалось, что судья Босый объединил 5 исков Коломойского в одно производство вопреки отсутствия связи между ними и в нарушение Хозяйственно-процессуального кодекса Украины.

Юристы говорят, что этим делом Коломойский решил подстраховать решение Печерского суда Киева от 20 апреля, которым были разорваны договора его личного поручительства по соответствующему рефинансированию, полученному до национализации ПриватБанка. НБУ на основании личного поручительства Коломойского также подал иск в Женевский суд, требуя вернуть долги.

Судья Вадим Босый был переведём указом беглого президента Виктора Януковича из Хозсуда Полтавской области на должность судьи киевского хозсуда. Босый известен тем, что принимает решения не в пользу кредиторов, о чем свидетельствует решение взыскать с Ощадбанка 130 млн грн.

Напомним, Кабинет министров 16 мая 2019 года подал апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева об отмене национализации Приватбанка.

31 мая Национальный банк заявляет, что экс-акционер "Приватбанка" Игорь Коломойский пытается через украинский суд заблокировать иск Нацбанка в Швейцарии по делу "Привата".

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