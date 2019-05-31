Roshen и БКК будут судиться за торт "Золотой ключик" в Верховном суде

Дело о схожести названия и упаковок тортов "Казковый ключик" производства "Киевского БКК" и "Золотый ключик" Roshen дошло до этапа кассации.

Об этом сообщает Liga.net.

Компания "Киевский БКК" подала в Кассационный хозсуд Верховного Суда жалобу на постановление Северного апелляционного суда, которым подтверждена правота решения Антимонопольного комитета о нарушении "Киевским БКК" конкурентного законодательства при производстве тортов "Казковый ключик", упаковка которого похожа на торт "Золотый ключик" производства Roshen.

По мнению АМКУ, это может ввести в заблуждение потребителей.

Напоминаем:

В 2018 году Антимонопольный комитет оштрафовал ООО "Киевский Булочно-кондитерский комбинат" , который входит в холдинг "Киевхлеб", на почти 330 тыс гривен за использование упаковки, похожей по оформлению на упаковку дочернего предприятия "Кондитерская корпорация Roshen".

Ранее красная лента стала предметом раздора между Roshen и "Киевский БКК", который также использовал красную ленту при оформлении тортов.

Roshen просит признать ее право на владение знаком для товаров и услуг в виде красного цвета в элементах упаковки тортов.

Также корпорация просит признать недействительными выводы ГП "Украинский институт интеллектуальной собственности" и апелляционной палаты МЭРТ об отказе регистрации описанной выше ТМ.

Компания просит суд обязать МЭРТ внести сведения о регистрации товарного знака в Госреестр свидетельств Украины.

Суды по вопросам интеллектуальной собственности между кондитерами длятся с начала 2017 года.

Длительное разбирательство между производителями касалось также права на выпуск "Киевского торта".

В августе прошлого года в деле о "Киевском торте" стороны заключили мировую.