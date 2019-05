Коломойский пытается заблокировать иск НБУ в Швейцарии

Национальный банк заявляет, что экс-акционер "Приватбанка" Игорь Коломойский пытается через украинский суд заблокировать иск Нацбанка в Швейцарии по делу "Привата".

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Хозяйственный суд Киева будет рассматривать дело по иску Коломойского к НБУ и "Приватбанку" о признании недействительными 5 кредитных договоров рефинансирования и 5 договоров личного поручительства Коломойского по этим кредитным договорам", - говорится в сообщении.

"Такой иск и указанные исковые требования - это попытка Коломойского остановить, а в дальнейшем и исключить рассмотрение инициированных НБУ дел в Швейцарии, что свидетельствует о нежелании Коломойского выполнять взятые на себя обязательства по договорам поручительства", - сообщает НБУ.

В декабре 2018 года НБУ обратился к Первой инстанции Суда Республики и Кантона Женевы по месту жительства Коломойского с целью взыскания с него задолженности как с финансового поручителя.

В 2016 году Коломойский, который на тот момент был совладельцем "Приватбанка", заключил с Национальным банком договоры поручительства и обязался выполнить требования по возврату кредитов рефинансирования, полученных "Приватбанком" за период 2008-2014 годов, сообщает НБУ.

"Как фактически, так и юридически Коломойский остается должником перед НБУ по указанным кредитам "Приватбанка", задолженность по которым на сегодня составляет 9,2 млрд грн", - сообщает НБУ.

НБУ заявляет, что Коломойский пытается заблокировать судебные процессы в Швейцарии и Украине о взыскании этой задолженности.

Напоминаем:

Судебный процесс между Приватбанком и его экс-акционерами происходил также в Великобритании. В ноябре 2018 года Высокий суд Лондона решил, что ему не подсудно дело по иску Приватбанка к его экс-владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Детективная агенция Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.

Приватбанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

