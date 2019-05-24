Новости мая: О бенефициарах "зеленого тарифа" и деле Приватбанка

О чем все говорили сегодня?

О новом рынке электроэнергии. Представительство Европейского Союза рекомендует отложить внедрение нового рынка электрической энергии в Украине.

О бенефициарах "зеленого тарифа". 65% средств, выплаченных ГП "Энергорынок" за альтернативную энергию в 2018 году, пошли десяти бизнес-группам, в первую очередь - электростанциям, которые перешли от братьев Клюевых китайской госкорпорации CNBM, холдингу Рината Ахметова, а также ВЭС шведско-украинского бизнесмена Карла Стурена .

О деле Приватбанка. Национальный банк 24 мая подал апелляции на два вердикта Окружного административного суда Киева от 18 апреля 2019 года, что отменило решение НБУ о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка с участием государства и определении перечня связанных лиц с Приватбанком.

О рисках, связанных с делом Приватбанка. Практическая реализация решения апелляционного суда об отмене национализации Приватбанка приведет к отмене соответствующих решений Нацбанка и правительства и возвращения банком 155 млрд гривень, внесенных государством в капитал.

Об МВФ. Международный валютный фонд готов возобновить тесное сотрудничество с Украиной после выборов в Верховную Раду и назначения нового правительства, и сейчас миссия Фонда продолжает "конструктивные" переговоры с украинской властью в Киеве.

О газе. НАК "Нафтогаз Украины" в июне 2019 года снизит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 7,9% (на 496 гривен) по сравнению с действующей в мае - до 5,803 тысяч гривень за 1000 кубометров с НДС.

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