НБУ обжаловал решения суда о незаконности национализации Приватбанка

Национальный банк 24 мая подал апелляции на два вердикта Окружного административного суда Киева от 18 апреля 2019 года, отменивших решения НБУ о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка с участием государства и определении перечня связанных лиц с Приватбанком.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Поэтому на сегодня указанные судебные решения не вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий", - говорится в релизе Нацбанка.

Как сообщалось, решение ОАС Киева о неправомерности национализации Приватбанка 16 мая обжаловал и Кабинет министров.

Напомним, что 21 мая Коломойский окончательно проиграл суды Нацбанку на 2,6 миллиардов.

Подробнее о том, что означает решение суда относительно Приватбанка, читайте в публикации: "Национализацию Приватбанка признали незаконной. Что это значит?".

Утром 24 мая сообщалось, что НБУ может признать Приватбанк неплатежеспособным во второй раз.

Ранее Игорь Коломойский заявил, что снова планирует стать совладельцем Приватбанка, либо же вернуть часть денег, которые были вложены им на момент национализации банка.

Читайте детальнее в интервью: "Игорь Коломойский: Верните мои акции в Приватбанке! Засчитайте мне мои 50-60 миллиардов!".

Экономическая правда