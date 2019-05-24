Топ-10 бенефициаров "зеленого тарифа" в 2018 году: Ахметов и другие

65% средств, выплаченных ГП "Энергорынок" за альтернативную энергию в 2018 году, пошли десяти бизнес-группам, в первую очередь - электростанциям, которые перешли от братьев Клюевых китайской госкорпорации CNBM, холдингу Рината Ахметова, а также ВЭС шведско-украинского бизнесмена Карла Стурена.

Об этом свидетельствуют расчеты Bihus.Info, сделанные на основании данных о платежах "Энергорынка".

Всего альтернативные электростанции прошлого года получили от ГП "Энергорынок" 16,8 млрд грн. Это данные Министерства энергетики. Сколько из этой суммы пошло каждой отдельной компании, чиновники не разглашают. На запрос Bihus.Info в ГП "Энергорынок" не ответили, однако журналистам удалось получить детали.

Так, 11 млрд из общих 17-ти пошли десяти бизнес-группам, которые развивали крупнейшие проекты в "зеленой энергетике" по состоянию на 2018 год. То есть на них пришлось 65% "зеленых" денег.

По 3 млрд грн за год получили за "зеленую" энергию солнечные электростанции, которые по президентства Януковича развивали близкие к нему братья Клюевы, и альтернативные энергопроекты олигарха Рината Ахметова (преимущественно за счет Ботиевской ВЭС).

В первую 10-ку прошлогодних бенефициаров "зеленого" тарифа также входят:

ВЭС украинского бизнесмена со шведскими корнями Карла Стурена (1 млрд грн),

СЭС бизнесменов Андрея Гордиенко и Сергея Хрипкова (до 1 млрд каждые),

ВЭС нардепа Максима Ефимова (840 млн),

ГЭС и СЭС экс-помощников депутата Александра Домбровского (до 500 млн),

солнечная станция в Болграде, вероятно до сих пор принадлежит Клюевым (до 500 млн),

СЭС Александра Репкина (до 300 млн),

а также гидро- и солнечные станции Юлии Левочкиной и Игоря Тынного (до 300 млн).

То есть крупные и старшие игроки (подробнее расчеты по каждому объекту - в инфографике 2).

С 2019 году деньги по "зеленому" тарифу начнут получать новые станции, открытые рядом постмайданных политиков и близких к ним бизнесменов. Об этом рассказывали журналисты Bihus.info в фильме-расследовании "Короли солнца и ветра".

Так, альтернативной энергетикой начала заниматься инвестгруппа ICU с орбиты 5-го президента Украины Петра Порошенко. Среди совладельцев ICU Макар Пасенюк, финансовый советник Порошенко. В общем ICU строит три солнечные станции общей мощностью более 225 МВт, первый из них уже запустили в начале 2019-го.

Кроме того, компания "Подстепное солнце", которая принадлежит народному депутату Игорю Котвицкому и жене министра внутренних дел Арсена Авакова Инне, достраивает солнечную станцию ​​на 25 МВт, которая уже получила "зеленый" тариф (и это, скорее всего, будет не единственный солнечный бизнес Аваковой-Котвицкого).

Компания ETG, которую связывают с экс-нардепом от Народного фронта Николаем Мартыненко, строит целый ряд солнечных станции в Желтых Водах, Днепропетровской области.

И, наконец, холдинг Ахметова планирует в 5 раз увеличить свои мощности в альтернативной энергетике до конца 2019-го (с 210 МВт в 2018 до 1000 МВт в 2019).

Для всех станций, получили "зеленый" тариф - это, повышенный размер оплаты за "чистую" энергию действовать гарантированно до 2030 года. "Зеленый" тариф в 10 раз превышает плату за электроэнергию атомных электростанций. Кроме того, "зеленый" тариф в Украине в среднем в 1,5-2 раза выше цены "зеленой" энергии в странах ЕС.

По расчетам Минэнерго, из-за массового запуска новых альтернативных энергопроектов в 2019 году, уже с 2021-го платить за "зеленую" энергию придется не прошлогодние 17 млрд, а более 40 млрд грн в год.

Такие расчеты озвучила руководитель Директората энергетических рынков Минэнерго Ольга Буславец на одном из заседаний в парламентском комитете по вопросам ТЭК.

Однако, вместо того, чтобы снижать "зеленый" тариф для станций, которые запустятся уже в этом году, в частности для крупных промышленных объектов, парламент с подачи председателя комитета ТЭК Александра Домбровского (БПП) и министра энергетики Игоря Насалика ограничил физическую возможность строить мелкие частные СЭС на земле.

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