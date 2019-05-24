"Нафтогаз" снизит цену на газ для промпотребителей на 7,6-7,9%

НАК "Нафтогаз Украины" в июне 2019 года снизит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 7,9% (на 496 гривень) по сравнению с действующей в мае – до 5,803 тысяч гривень за 1 тысячу кубометром с НДС.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Отмечается, что указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ объемом более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед энергохолдингом.

Для промышленных предприятий, которые закупают газ без предоплаты, цена в июне составит 6,423 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС), что на 7,6% (на 525 грн) ниже, чем в мае.

Как сообщалось, в Украине с 1 октября 2015 года отменено госрегулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Напомним:

В апреле "Нафтогаз" согласовал с Кабмином уменьшение цены на газ для населения.

Позже в НАК заявили, что им нужен 1 миллиард долларов, чтобы закачать достаточно газа к зиме.

Также сообщилось, что АМКУ взялся за "Нафтогаз" и его "дочку" из-за закупки газа по завышенным ценам.

Экономическая правда