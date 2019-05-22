Новости 22 мая: О Зеленском и МВФ, запрете пластика и деле против Порошенко

О чем все говорили сегодня?

О деле против Порошенко. После встречи руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и бывшего владельца компании "Энергомережа" Дмитрия Крючкова правоохранители начали расследовать правомерность действий экс-президента Петра Порошенко.

О Зеленском и МВФ. Президент Владимир Зеленский проведет встречу с миссией Международного валютного фонда, находящейся в Киеве.

Об американских облигациях в Украине. Во вторник, 21 мая, на фондовой бирже ПФТС прошли первые результативные торги облигациями Департамента казначейства США.

О запрете пластика. Совет Евросоюза одобрил директиву, которая предусматривает запрет в ЕС некоторых одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива.

Об аудите "Укроборонпрома". Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет Министров выделяет 32 миллиона гривень на финансовый аудит государственного концерна "Укроборонпром".

О 60-миллионных инвестициях. Стартап с украинскими корнями People.ai, который разрабатывает платформу для отдела продаж на базе искусственного интеллекта, привлек 60 миллионов долларов при оценке в около 500 миллионов долларов.

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