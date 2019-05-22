В Украине начали торговать ценными бумагами США
Во вторник, 21 мая, на фондовой бирже ПФТС прошли первые результативные торги облигациями Департамента казначейства США.
Об этом сообщает пресс-служба биржи.
В частности, была заключена и выполнена биржевая сделка по продаже 2460 облигаций Департамента казначейства США.
Стоимость биржевого контракта составила 6,549 млн гривен.
"Это первая биржевая сделка с облигациями иностранного государства за всю историю существования организованного рынка ценных бумаг Украины", - говорится в сообщении.
Вышеупомянутые ценные бумаги были включены в Биржевой список ПФТС 17 мая.
Это облигации с погашением 31 января 2023 года. Их номинал - 100 долларов, а доходность - 2,375%.
Напомним:
В марте Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку одобрила допуск казначейских нот правительства США к торгам в Украине.
Ранее Комиссия приняла решение о допуске акций корпорации Apple к обращению на территории Украины.
Недавно и Приватбанк получил лицензию для торговли ценными бумагами.
Торговый оборот на украинских фондовых площадках в 2018 году составил 260,866 млрд гривен, что на 26,8% больше, чем годом ранее.
Экономическая правда
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