Главы GlobalLogic: Украина идет по пути Кремниевой долины

Когда Украина начнет продавать IT-продукты, как привлечь внимание CNBC и Bloomberg и что делать с 5-процентным налогом на "айтишников".

В начале мая 2019 года менеджмент американской IT-аутсорсинговой компании GlobalLogic приехал в Киев, чтобы вместе с украинским офисом подвести итоги деятельности в Центральной и Восточной Европе за 2018 год.

В столицу Украины прибыли глава наблюдательного совета GlobalLogic и авторитетный американский предприниматель Бетси Аткинс, президент и СEO GlobalLogic Шашанк Самант и управляющий директор GlobalLogic в Центральной и Восточной Европе Игорь Беда.

"Экономическая правда" поговорила с руководителями третьей по величине IT-компании Украины о том, почему компании из США скрывают факт сотрудничества с Украиной, видят ли в украинских IT-специалистах только "сырье", когда в Украине появятся IT-продукты с высокой добавленной стоимостью и поддерживают ли гости повышение налогообложения для своих сотрудников.

Предприниматели нередко говорят о том, что высокотехнологичные компании из США не афишируют, а чаще всего всячески скрывают размещение заказов в сфере R&D в Украине.

Показателен в этом случае пример стартапа Ring, который был куплен Amazon за 1 млрд долл. Крупнейший офис по R&D Ring со штатом 500 человек расположен в Киеве, однако на официальном сайте Ring об этом информации нет.

Бетси Аткинс, Шашанк Самант и Игорь Беда Фото GloballogiC

— Бетси, с чем связано нежелание компаний из США ассоциироваться с Украиной?

Бетси Аткинс: Четыре года назад Россия совершила этот шаг с Крымом. Возможно, это отпугнуло некоторые компании, но я не думаю, что этот факт играет какую-то роль сегодня.

На мой взгляд, компании в целом хотят брать на себя все заслуги за разработку продукта, хотя сами они ничего на самом деле не разработали. Они просто не хотят делиться заслугами.

— Отрасль IT-аутсорсинга в Украине стала предметом гордости чиновников. Вместе с тем, все чаще звучит критика по поводу того, что даже в сфере IT Украина продолжает оставаться мировым сырьевым придатком.

Украинские IT-специалисты выступают лишь в качестве "сырья" — продают свои знания и время, а на конечном продукте, который они разрабатывают, зарабатывают другие страны. Согласны ли вы с таким мнением?

Шашанк Самант: Любая индустрия и любая страна "стартуют" с такой позиции. Если вы посмотрите на Китай, то он тоже начинал с бюджетного производства, точно так же было в Индии.

Вам нужно от трех до пяти лет, чтобы понять: мы можем не только производить продукт, но и создавать его дизайн, и в целом мыслить иначе (не как поставщик услуг, а как поставщик продукта. — ЭП). Я считаю, что Украина пройдет этот этап.

Чтобы страна стала "Кремниевой долиной", вам нужны умные люди, индустрия, которая состоит из таких компаний как GlobalLogic, и капитал. Третья составляющая должна прийти к вам из Западной Европы и США.

Мне кажется, Украина идет по пути Кремниевой долины. Мы это видим по развитию бизнеса GlobalLogic на украинском рынке: иногда мы думаем о продукте, а не об услуге. Мне кажется, что переходной период уже происходит.

Бетси Аткинс: Украина все еще не раскрыта, а инвесторы продолжают искать здесь таланты. Со временем инвестиции будут приходить в страну, я уже вижу венчурных инвесторов из Европы, которые смотрят на Украину.

То же касается и венчурного капитала из США, не из Кремниевой долины, потому что люди оттуда вообще не обращают внимание ни на что, кроме самой Долины, но остальные компании с Восточного побережья ищут новые возможности для инвестиций.

Накопленный вами опыт в отношении аутсорсинговых услуг может стать вашим преимуществом с точки зрения разработки продуктов более креативным образом.

Глава наблюдательного совета GlobalLogic Бетси Аткинс Фото GloballogiC

— Какие условия нужно создать в стране, чтобы ускорить процесс перехода от аутсорсинговой модели к продуктовой? Можно ли эту трансформацию ускорить путем создания в Украине механизма защиты прав интеллектуальной собственности, путем реформы судебной и правоохранительной систем?

Шашанк Самант: Свои первые 20 лет я провел в Индии, а следующие 30 — в США. Я видел, как Индия проходила этот путь. В Индии тоже долгое время не были защищены права интеллектуальные собственности и инвестиции.

Впоследствии отрасль надавила на правительство и заставила обеспечить защиту прав интеллектуальной собственности и инвестиций. Эта реформа позволила создать рабочие места и цивилизованный фондовый рынок.

В этом контексте я очень впечатлен Украиной. Например, на модернизацию аэропортов Мумбаи и Дели ушло больше 30 лет — с 1974 года до 2011 года. В то же время, я регулярно летаю в Украину с 2008 года и могу сказать, что за шесть лет вы модернизировали все аэропорты и отели.

Посмотрите на центр Киева: есть вся необходимая инфраструктура. Все, что нужно, у вас уже произошло. В Индии на это ушло 30-35 лет, Украине для этого понадобилось десять лет.

Есть, конечно, и пример Аргентины, которой все это удалось сделать за пять лет, но тут все зависит от того, какие страны сравнивать между собой.

СEO GlobalLogic Шашанк Самант фото GlobalLogic

Что касается налогового режима, то Украина в этом вопросе также опережает Индию. У вас в стране и людям выгодно строить карьеру в IT-индустрии, и компаниям выгодно работать в сфере IT.

Я уверен, что при текущем темпе развития IT-индустрия достигнет еще большего успеха.

В 2006 году у GlobalLogic в Украине было 100 сотрудников, а сегодня — более 4 тыс. Шокирует тот факт, что 60-70% компаний в Голливуде используют технологии, разработанные в Киеве.

Бетси Аткинс: Здесь у людей хороший характер, люди в Украине не только очень разумные, они не только учатся всю жизнь, они любознательные, они естественные предприниматели и у них прекрасная рабочая этика.

Эти атрибуты действительно соотносимы с успехом. Я думаю, что инвесторы ищут людей именно с такими качествами.

Игорь Беда: Обсуждая IT-индустрию Украины, мы говорим не только о масштабировании, мы также говорим о зрелости, о том, что трансформация или зрелость индустрии уже происходит.

Десять лет назад, когда мы начали наш путь в GlobalLogic, мы занимались основными услугами, писали отдельные куски кода и создавали условия для проектного менеджмента, который воплощался в жизнь на клиентской стороне.

Сейчас мы на своей стороне создаем огромные сложные продукты. Мы можем разрабатывать продукты не только для компаний, которые знают чего хотят, мы разрабатываем продукты для компаний, которые не знают что им нужно.

Мы можем разрабатывать идеи, архитектуру и структуру продукта, программное обеспечение, тестировать, запускать.

Мы обеспечиваем полный цикл разработки продукта. Тем не менее, вы можете продолжать называть нас аутсорсинговой компанией только потому, что мы не являемся собственниками интеллектуальных прав.

— Какую роль могут сыграть инвесторы с Восточного побережья США в процессе эволюции украинской IT-индустрии от аутсорсинговой модели к продуктовой?

Бетси Аткинс: Эти инвесторы сами найдут вас. Они будут заказывать сложные циклы разработки продуктов, не только аутсорсинг небольших составляющих, но и концептуализацию целого продукта.

Таким образом вы докажете свою способность формировать как идею продукта, так и разрабатывать сам продукт.

Игорь Беда: Много из того, что мы находим в других странах, уже происходит в Украине. Это говорит о том, что нам нужно громче заявлять о своих успехах.

Голда Меир, бывший премьер-министр Израиля, которая родилась и выросла в Киеве, сказала : "Не нужно скромности. Вы не такие уж великие". Нам нужно заявлять о качестве и сложности продуктов, которые разрабатываются в Украине, заявлять не только на уровне бизнеса, но и на более высоком уровне.

Управляющий директор GlobalLogic в Центральной и Восточной Европе Игорь Беда фото GlobalLogic

— Согласны ли вы с тем, что Украина и украинские компании недостаточно хорошо себя рекламируют на мировом рынке и среди американских инвесторов в частности?

Бетси Аткинс: Вы скромные, вы недооцениваете себя, в вашем характере заложено нежелание хвалиться, поэтому вы должны более уверенно рассказывать о своей истории.

Вы должны заявлять о своих преимуществах: талантливых специалистах, низких налогах, достаточно мягком законодательном регулировании.

Вместе с тем, вы, конечно, должны обеспечить защиту прав интеллектуальной собственности. Тогда вы достигните результата.

Думаю, эту идею важно продвигать внутри вашего правительства, чтобы при смене правительства не была утеряна ценность текущего мягкого законодательного регулирования отрасли и низких налогов.

— Бетси, вы часто даете интервью авторитетным бизнесовым телеканалам CNBC и Bloomberg. Эти телеканалы — источник информации для людей в США, которые принимают решение о многомиллионных инвестициях.

Как вы считаете, какие новости эти каналы и в целом авторитетные американские СМИ должны сообщить американским инвесторам, чтобы инвесторы заинтересовались возможностью вложить деньги в Украину?

Бетси Аткинс: CNBC — это действительно наш основной бизнес-канал. Я считаю, что он самый сильный и самый влиятельный. Bloomberg менее влиятельный, Fox News и CNN обладают определенной долей власти.

Это интересный вопрос. Возможно, посол Украины или человек, ответственный за торговлю, найдет какой-то информационный повод и сделает некое резонансное заявление, которое будет совпадать с актуальной новостной повесткой в США.

Я сейчас придумываю на ходу, но, например, если в США будет обнаружен киберинцидент, связанный с утечкой информации из блокчейн-системы, а представитель Украины, например, заявит, что "мы разрабатываем инновационные продукты, которые помогут в таком случае".

В следующий раз американские компании обратятся к вам, чтобы скорее получить такие продукты.

Вам нужно использовать информационные поводы, например, о какой-то большой катастрофе. Тогда вы можете обратиться к нам (к американским телеканалам. — ЭП) и объяснить, почему Украина — это место, где можно найти решения для ликвидации этой катастрофы.

— Международные IT-аутсорсинговые компании в Украине используют 5-процентное налогообложение, регистрируя специалистов в качестве частных предпринимателей, хотя работники всех других специальностей платят налог с зарплаты в размере до 40%. Что вы думаете об этой разнице?

Шашанк Самант: У меня есть опыт работы в Китае, Индии, Израиле... В Индии были созданы территории, где 30 лет действовали налоговые льготы. Эти зоны были созданы для того, чтобы снизить налогообложение, чтобы стимулировать людей работать в тех или иных отраслях. Этот подход позволил создать рабочие места для 4 млн человек.

В Китае действовала похожая программа на уровне всей страны и на уровне регионов. В Израиле была собственная программа для высокотехнологичной индустрии.

Я уверен, что в Украине IT-индустрия до сих пор растет. Она должна привлекать к себе многих людей, многих студентов. Один из способов — предложить им определенные налоговые скидки. Это все основные законы экономики. Сейчас все двигается в соответствии с этими основными законами.

За время работы в сфере IT я уже много раз видел практическое подтверждение теории, что любая компания в сфере IT, когда расширяет штат на одного работника, дополнительно создает четыре-шесть рабочих мест в смежных отраслях.

Это и строительство, и логистика, и образование, и кейтеринг. Например, IT-отрасль в Индии достигла капитализации 4 млн человек и вокруг нее работают еще 20 млн человек.

Поэтому я уверен, что у вас прекрасный налоговый режим, который можно еще улучшить.

— Когда IT-отрасль созреет для того, чтобы можно было менять налогообложение?

Игорь Беда: Три года назад IТ-ассоциация Украины и часть IТ-индустрии страны обратились к международной консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers, чтобы она провела большое исследование индустрии и рассмотрела сценарии развития отрасли, основанные на разных системах налогообложения.

Можно посмотреть на эти сценарии и увидеть, как будет отличаться динамика развития индустрии при том или ином режиме налогообложения.

Поскольку мы затронули тему налогообложения, я бы разделил ее на три составляющие.

Первое — это то, что касается людей. Не компании выбирают модель работы с людьми по контракту и через частное предпринимательство, а люди.

Несправедливо сравнивать уровень налогообложения сотрудников 40% и 5%, потому что частные предприниматели не получают тех преимуществ, которые получают обычные работники.

Второе — это то, что получает правительство. Объем налогов от индустрии в значительной степени зависит от темпов развития этой индустрии. Любое изменение налогообложения существенно замедлит рост.

Нельзя сравнивать IT-отрасль с другими отраслями в Украине. Следует понимать, что Украина конкурирует на глобальном рынке IT. Есть другие страны, которые активно привлекают специалистов из-за рубежа.

Вы знаете, что украинский инженер может получить польскую рабочую визу за несколько дней? Благодаря украинскому биометрическому паспорту ему для этого даже не нужно обращаться в визовый центр.

Правительство Польши привлекает украинских инженеров, чтобы они приезжали в страну и оставались работать. В Польше действует специальный налоговый режим для IT-индустрии. Вы платите только половину налогов, если работаете в сфере IT.

Третье. Одна из ключевых причин, почему многие люди выбирают контрактную систему вместо официальной штатной, заключается в том, что у нас устаревшее трудовое законодательство. Последние изменения были приняты в конце 1970-х годов.

Весь мир переводит креативные индустрии с штатного трудоустройства на контрактное, на гонорарную работу. Люди из креативных отраслей не хотят работать на одну компанию. В Украине формат частного предпринимателя — это единственная законная модель, которая позволяет следовать мировой тенденции.

Конечно, времена меняются, и нам нужно адаптироваться к постоянно меняющейся среде. Режим налогообложения может также медленно меняться.

Основная идея таких изменений заключается в том, что представителям индустрии и правительству нужно садиться за стол и вместе разрабатывать сценарии развития индустрии в зависимости от изменений политики налогообложения.