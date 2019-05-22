Аферы в энергетике: САП открыла дело на Порошенко
После встречи руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и бывшего владельца компании "Енергомережі" Дмитрия Крючкова правоохранители начали расследовать правомерность действий экс-президента Петра Порошенко.
Об этом 22 мая сообщает пресс-служба САП.
"По результатам личного приема Холодницкого гр. Крючкова о правомерности действий бывшего президента, ряда высших должностных лиц органов государственной власти, народных депутатов ... принято решение и внесена информация в Единый реестр досудебных расследований", - отметили в ведомстве.
Также сведения в ЕРДР внесли относительно "руководства некоторых субъектов крупного предпринимательства, в уставном капитале которого доля государственной или коммунальной собственности превышает 50%".
Причиной этого в САП отмечают сведения:
- относительно преступной деятельности должностных лиц ПАО "Центрэнерго" и Фонда государственного имущества;
- относительно преступной деятельности должностных лиц ПАО "Центрэнерго" при закупке угля;
- относительно факта завладения должностными лицами ЗАО "Нижнеднестровском ГЭС" и ОАО "Укргидроэнерго" по предварительному сговору с другими лицами имуществом и средствами указанных предприятий;
- злоупотребления служебным положением должностными лицами ОАО "Черкассыоблэнерго" и ОАО "Азот".
Крючков утверждает, что наблюдательный совет "Центрэнерго" совместно с ФГИУ и рядом госслужащих "распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" с целью хищения средств гособщества.
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Напомним:
14 мая стало известно, что Крючкова вернули загранпаспорт и он смог вернуться в Германию, где находился до экстрадиции в Украину.
Соломенский райсуд Киева 17 апреля арестовал Крючкова с альтернативой залога 7 млн гривен.
Позже подозреваемый внес залог и вышел из СИЗО.
На заседании суда он рассказал о влиянии на него соратника президента Игоря Кононенко.
Журналисты программы "Схемы" обнародовали расследование о причастности окружения Порошенко к аферам в энергетике.
Журналисты опубликовали записи телефонных разговоров, где люди, чьи голоса похожи на голоса Крючкова и Игоря Кононенко, а также братьев-бизнесменов Игоря и Григория Суркисов и других лиц, обсуждают общие интересы в энергетическом бизнесе и аферы с облэнерго.
Ранее "Украинская правда" уже написала в своем расследованиио компании "Энергомережа", которая скупала долги в "Центрэнерго" и Одесской ТЭЦ через связанные кредиторские компании.
Председателем правления АО "Энергомережа" является Дмитрий Крючков, которого участники рынка неофициально связывают с вице-президентом УЕФА Григорием Суркисом, представители которого входили в руководящие органы компании "Энергомережа".
В апреле 2018 года Крючкова задержали в Германии.
Крючков вышел из немецкой тюрьмы под залог, но в ноябре 2018 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры обнародовали подозрение Крючкову.
В САП отмечали, что в результате преступной деятельности произошло завладение бюджетными средствами на 424 миллиона гривен. Завладение происходило путем заключения с согласия поставщиков электроэнергии соглашений о переводе долга от потребителей электроэнергии к новому должнику и договоров на поставку природного газа для выработки электроэнергии на условиях предоплаты.
По данным САП, полученные в соответствии с соглашениями и договорами средства Крючков использовал по своему усмотрению, легализовав таким образом добытые преступным путем деньги.
15 апреля 2019 года экс-нардеп Дмитрий Крючков прилетел в киевский аэропорт "Борисполь", где его задержали детективы НАБУ.
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