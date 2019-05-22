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Зеленский встретится с миссией МВФ

Среда, 22 мая 2019, 17:27
 

Президент Владимир Зеленский проведет встречу с миссией Международного валютного фонда, находящегося в Киеве.

Об этом сообщает сайт главы государства.

"Встреча состоится на следующей неделе, как и было запланировано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время представители миссии проводят встречи с чиновниками.

Украинская правда

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Зеленский МВФ

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