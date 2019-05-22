Зеленский встретится с миссией МВФ
Среда, 22 мая 2019, 17:27
Президент Владимир Зеленский проведет встречу с миссией Международного валютного фонда, находящегося в Киеве.
Об этом сообщает сайт главы государства.
"Встреча состоится на следующей неделе, как и было запланировано", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время представители миссии проводят встречи с чиновниками.
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