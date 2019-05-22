Зеленский встретится с миссией МВФ

Правда о Glovo: когда окупится, какой средний чек, что зарабатывают курьеры и рестораны Сервис Glovo в Украине растет беспрецедентными темпами. Чем страна удивила его создателей, зарабатывают ли курьеры 30 тыс грн в месяц, почему компания “в минусе” и на каких условиях работает с ресторанами — в интервью с ее главой Дмитрием Расновским.

Разработчик искусственного интеллекта Родни Брукс: как 5G позволит ИИ влиять на демографию и климат Почему человечество переоценивает искусственный интеллект, может ли он отнять работу у людей и настолько ли ИИ совершенен, как показывают в голливудских фильмах? Ответы — в лекции известного специалиста по роботизированным системам Родни Брукса.