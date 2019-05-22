Украинский стартап для оценки эффективности привлек 60 миллионов долларов

Стартап с украинскими корнями People.ai, который разрабатывает платформу для отдела продаж на базе искусственного интеллекта, привлек 60 миллионов долларов при оценке в около 500 миллионов долларов.

Об этом сообщается на сайте компании.

Среди инвесторов — Iconiq, Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners, GGV Capital и Y Combinator.

Как рассказал основатель People.ai Олег Рогинский журналистам AIN.UA, привлеченные средства стартап потратит на расширение команды. В частности — на увеличение офиса в Киеве с 30 человек до 100 в ближайшее время.

Компания также анонсировала свой новейший продукт "The Wire". Это лента, которая позволяет сейлз-специалистам находить потенциальных клиентов, подбирать к ним подход и в итоге продавать им.

"Построенный на основе системы управления доходами People.ai, Intelligent Matching и PeopleGraph, он одновременно анализирует данные о деятельности, контактах и ​​сделках по всей организации, а также в отрасли, чтобы предсказать, какие продажи, маркетинг и поведение клиентов повлияют на результаты", - рассказали в компании.

Напомним, стартап People.ai основал украинец Олег Рогинский, который переехал в США, в 2016 году. Штаб-квартира компании расположена в Сан-Франциско, также есть офисы в Бостоне и Лос-Анджелесе. Также ранее компания рассматривала возможность открытия офиса в Канаде.

За время своего существования стартап привлек суммарно более 100 млн долл.

В People.ai работает около 145 человек; среди клиентов стартапа — около 50 крупных компаний.

People.ai в настоящее время сотрудничает с такими предприятиями как Red Hat, Lyft, Zoom, New Relic, Splunk и другими.

Напомним:

В 2018 году People.ai привлек 30 млн долл от группы инвесторов во главе с фондом Andreessen Horowitz.

Всего в 2018 году украинские стартапы привлекли 337 миллионов долларов.

Экономическая правда