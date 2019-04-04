Субсидии наличкой: треть получателей не рассчитались с "Киевводоканалом"

Только 62% получателей монетизированных субсидий рассчитались с "Киевводоканалом" за март.

Об этом сообщила компания на своем сайте.



В "Киевводоканале" напомнили, что начисленная в денежном виде субсидия должна быть использована, в первую очередь, для оплаты коммунальных услуг.



Также в компании подчеркнули, что в случае неоплаты полученных услуг в течение двух месяцев департамент социальной политики Киевской горгосадминистрации прекратит предоставление субсидии.

Напомним:

Массовая монетизация жилищно-коммунальных субсидий началась с 1 марта 2019 года.

12 марта субсидии наличкой начал выплачивать "Ощадбанк".

По состоянию на 17 марта правительство выплатило около 350 миллионов субсидий наличными.

26 марта Пенсионный фонд завершил выплачивать наличную субсидию пенсионерам.

Как сообщалось, средний размер субсидии, которая вследствие монетизации выплачивается наличными, составляет 1676 гривень.

Также напомним, что правительство решило изменить систему выплаты субсидий наличными: должников могут перевести на получение субсидии в безналичной форме.

Экономическая правда