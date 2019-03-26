Правительство изменит систему выплаты субсидий наличными

В случае, если субсидиант допускал просрочки в оплате жилищно-коммунальных услуг при получении монетизированной субсидии, то на следующий период субсидия будет назначаться в безналичной форме.

Такие изменения готовят в Кабмине, заявил министр социальной политики Андрей Рева на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

Рева напомнил, что сейчас субсидия не назначается, если у домохозяйства есть месячная просрочка по ЖКУ, а после ее погашения субсидию могут возобновить.

"Думаю, мы внесем изменения, и тот, кто допускал просрочку с проплатами, имея на руках деньги, которые им выплатили, будут в течение следующего года получать субсидию уже в безналичной форме", - сказал он.

Рева добавил, что если по истечении этого периода выплаты нормализируются, субсидиант сможет опять перейти на денежную форму.

По мнению министра, такая система позволит установить эффективные отношения с субсидиантами.

Кроме того, Рева сообщил, что также планируется регламентировать: если неуплата будет связана с доначислениями по газу в связи с решением суда, такие просрочки не будут учитываться при назначении субсидии.

Напоминаем:

27 декабря Кабмин утвердил механизм монетизации субсидий.

С 1 января 2019 года субсидии на оплату коммунальных услугпредоставляютсянаселению Украины в денежной форме.

В январе 2019 года было принято политическое решение о начале выплаты субсидий в наличной форме с марта 2019 года.

Кабинет министров уменьшил с двух до одного месяца максимальный срок просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.

Подробнее читайте в текстах Экономической правды: Субсидия-2019: все о монетизации, новых правилах выплат и подсчете доходов

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