Новости 3 апреля: прогноз курса гривни, уменьшение цены на газ, конец отопительного сезона

О прогнозе курса гривни. Аналитики инвестбанка Morgan Stanley ожидают, что до конца 2019 года курс гривни снизится по отношению к доллару с сегодняшних уровней на 4 грн — до 31 гривни за доллар.

Об уменьшении цены на газ. Кабинет министров разрешил НАК "Нафтогаз Украины" установить цену на газ для населения ниже 8,55 гривень за кубометр. "Нафтогаз" выполнил распоряжение правительства и снизил цену на газ для населения с апреля 2019 с 8,55 гривни за кубометр до 8,38 гривень за кубометр, то есть на 17 копеек.

О разделении "Нафтогаза". "Нафтогаз Украины", "Укртрансгаз" и "Магистральные газопроводы Украины" подписали соглашение о создании совместной рабочей группы по 5 европейскими операторами газотранспортной системы, заинтересованными в управлении украинской ГТС.

О банке Бахматюка и генпрокуроре Луценко. В 2014 году НБУ выдал "ВиЭйБи банку" Олега Бахматюка миллиардный кредит на поддержку учреждения, но вкладчики денег не получили - их забрал владелец банка. НАБУ нашло концы, но в дело вмешался генпрокурор.

Об авиасообщении с РФ. Кабинет министров поддержал предложение о запрете нерегулярного авиасообщения между Украиной и Российской Федерацией.

О конце отопительного сезона. Уже в эту субботу, 6 апреля, в столице завершается отопительный сезон, в то же время детсады, больницы и школы будут отключаться по собственному решению.

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Как одной подписью разрушить дело против Бахматюка на 1,2 миллиарда

В 2014 году НБУ выдал "ВиЭйБи банку" миллиардный кредит на поддержку учреждения, но вкладчики денег не получили — их забрал себе собственник банка. НАБУ нашло концы, но в дело вмешался генпрокурор.(укр)

Кто в Украине производит настоящую органическую продукцию

Тренд "органик" становится все более популярным. ЭП подготовила перечень сертифицированных "органических" производителей, продукцию которых можно найти в украинских сетях. (укр)