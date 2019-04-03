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Стало известно, когда в Киеве завершается отопительный сезон

Среда, 3 апреля 2019, 14:27
 

Уже в эту субботу, 6 апреля, в столице завершается отопительный сезон, в то же время детсады, больницы и школы будут отключаться по собственному решению.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев.

"С 6 апреля в Киеве завершается отопительный сезон, больницы, школы, детсады — будут отключаться только по индивидуальным заявкам, то есть по их решению", — говорится в сообщении.

А уже с 8 апреля КП "Киевтеплоэнерго" начнет подготовку к следующему отопительному сезону, добавил заместитель главы КГГА.

Также он рассказал о запланированных ремонтах аварийных трубопроводов.

"Более 130 км аварийных трубопроводов будет заменено на новые — предварительно изолированных с аварийной сигнализацией", — отметил Пантелеев.

Что, по его словам, позволит значительно сократить тепловые потери и "надолго забыть об авариях на этих территориях".

"В фокусе модернизации — Троещина, Святошино, Оболонь, Борщаговка и другие микрорайоны", — резюмировал он.

Напомним, что Киев привлечет 100 млн долларов на модернизацию теплосетей. Эти средства будут направлены на реконструкцию, замену и обновление инфраструктуры.

Экономическая правда

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тепло КГГА

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