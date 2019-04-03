В Morgan Stanley ожидают падения гривни до 31 за доллар

Аналитики инвестбанка Morgan Stanley ожидают, что до конца 2019 года курс гривни снизится по отношению к доллару с сегодняшних уровней на 4 грн — до 31 гривни за доллар.

Об этом сообщает НВ Бизнес, ссылаясь на отчет Morgan Stanley.

К концу 2020 года, по прогнозам аналитиков, что курс гривни по отношению к доллару снизится еще сильнее — до 32,5 грн/долл.

В 2020 году аналитики Morgan Stanley ожидают, что НБУ снизит учетную ставку до 14%, а до конца этого года стоимость долгов Украины снизиться до 16%.

Аналитики американского инвестбанка предвидят снижение темпов роста ВВП до 2,7% в 2019 году и 2,6% в 2020-м. Дефицит текущего счета прогнозируют на уровне 4% от ВВП в 2019 и 3,6% в 2020-м.

"Политическая, макроэкономическая неопределенность для инвестиций, повышение тарифов на газ, высокая инфляция, сдерживающая потребление домохозяйств", — так тезисно описывается экономическая ситуация в Украине в отчете Morgan Stanley.

В то же время, как ранее отметил глава совета НБУ, в ближайшие несколько месяцев скорее не стоит тревожных событий на валютном рынке Украины.