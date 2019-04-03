5 европейских операторов ГТС будут помогать "Нафтогазу" с анбандлингом

"Нафтогаз Украины", АО "Укртрансгаз" и ПАО "Магистральные газопроводы Украины" подписали соглашение о создании совместной рабочей группы с 5 европейскими операторами газотранспортной системы, заинтересованными в поддержке процесса анбандлинга и дальнейшем участии в управлении украинской газотранспортной системой.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Цель сотрудничества – помочь украинской стороне создать независимого оператора ГТС в соответствии с европейским законодательством, после чего европейские партнеры смогут присоединиться к управлению оператором ГТС", - отмечается в пресс-релизе на сайте НАК.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в Facebook в свою очерель пояснил, что от правильного проведения анбандлинга зависит привлечение международных партнеров к управлению ГТС и возможность сохранения транзита газа через Украину.

"Чтобы сделать все правильно и максимально прозрачно, мы уже сейчас пригласили европейских операторов к участию в процессе анбандлинга", — добавил глава НАК.

По его словам, в группу вошли: GRT Gaz S.A. (Франция), N.V. Nederlandse Gasunie (Нидерланды), SNAM S.p.A. (Италия), Eustream a.s. (Словакия) и Flyxys S.A. (Бельгия).

Коболев уточнил, что эксперты этих европейских компаний будут сопровождать процесс создания независимого оператора ГТС Украины и его сертификации, а также предоставлять необходимые консультации.

Глава "Нафтогаза" добавил, что совместными усилиями удастся сохранить транзит газа через украинскую ГТС, которая является "наиболее надежным и безопасным маршрутом поставок газа в Европу".

Как сообщалось, Китай предоставит "Нафтогазу" страховое покрытие на 1 миллиард долларов. Меморандум о предоставлении группе страховой квоты был подписан 2 апреля.

Экономическая правда