Луценко забрал у НАБУ дело о выводе средств из банка Бахматюка

В 2014 году НБУ выдал "ВиЭйБи банку" Олега Бахматюка миллиардный кредит на поддержку учреждения, но вкладчики денег не получили - их забрал владелец банка. НАБУ нашло концы, но в дело вмешался генпрокурор.

Об этом говорится в материале ЭП Как одной подписью разрушить дело против Бахматюка на 1,2 миллиарда.

В феврале 2019 генпрокурор Юрий Луценко сменил подследственность дела и передал ее следователям полиции и подопечным прокурорам.

Об этом свидетельствует ответ НАБУ на запрос авторов.

В коррупционном преступлении о потере 1,2 млрд грн подозревают первого заместителя главы Нацбанка. По закону, расследование коррупции в отношении чиновников такого уровня - исключительная подследственность НАБУ.

В бюро считают, что Луценко нарушил статью 216 УПК относительно подследственности и статью 36 УПК, которая запрещает передавать подследственные НАБУ дела другим стражам порядка.

Однако, в Генпрокуратуре придерживаются другого мнения.

В ответ на запрос ЭП в ведомстве отметили, что "привлечение лица к уголовной ответственности начинается с момента сообщения лицу о подозрении в совершении уголовного правонарушения".

В ведомстве отмечают, что информация об "установленном ущербе в 1,2 миллиарда" остается неподтвержденной.

Подробнее читайте в статье на ЭП.

Напомним, в сентябре-2018 детективы Национального антикоррупционного бюро раскрыли схемы, по которым до признания VAB банка неплатежеспособным выводились средства.