Новости 23 апреля: новый главный налоговик, прибыль банков, бензин

О новом главном налоговике. Комиссия высшего корпуса государственной службы рекомендовала Кабинету министров назначить Сергея Верланова главой Государственной налоговой службы.

О прибыли банков. В первом квартале 2019 года платежеспособные банки получили 13,2 млрд гривен чистой прибыли.

О Приватбанке. Коллегия судей, которая удовлетворила иск олигарха Игоря Коломойского и отменила решение о национализации "Приватбанка", пожаловалась на давление со стороны Петра Порошенко.

О бензине из Беларуси. Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

О бензине из России. Премьер-министр Владимир Гройсман предлагает полностью отказаться от импорта российских нефтепродуктов.

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