Гройсман предложил полностью отказаться от российского дизеля и бензина
Премьер-министр Владимир Гройсман предлагает полностью отказаться от импорта российских нефтепродуктов.
Об этом он заявил журналистам на брифинге в Киевской области, сообщает "Укринформ".
Гройсман заявил, что запрет РФ на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину является частью экономической войны и правительство предпринимает определенные шаги, чтобы минимизировать негативное влияние такого запрета.
"Мы прогнозировали, что это может быть, и сейчас предпринимаем определенные шаги, чтобы минимизировать негативное влияние от таких явлений", - сказал Гройсман.
Он добавил, что Украина все больше и больше отходить от каких-либо взаимоотношений с Россией.
Премьер сообщил, что сейчас правительство предпринимает шаги для диверсификации поставок из других стран.
"Даже если речь идет о нефтепродуктах, у нас есть весь мир, у которого мы можем покупать качественные продукты", - добавил Гройсман.
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Напоминаем:
Российская Федерация устанавливает ограничения на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов.
В Министерстве экономического развития и торговли Украины считают вполне ожидаемыми ограничения Россией поставок нефти и нефтепродуктов в Украину.
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