Гройсман предложил полностью отказаться от российского дизеля и бензина

Премьер-министр Владимир Гройсман предлагает полностью отказаться от импорта российских нефтепродуктов.

Об этом он заявил журналистам на брифинге в Киевской области, сообщает "Укринформ".

Гройсман заявил, что запрет РФ на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину является частью экономической войны и правительство предпринимает определенные шаги, чтобы минимизировать негативное влияние такого запрета.

"Мы прогнозировали, что это может быть, и сейчас предпринимаем определенные шаги, чтобы минимизировать негативное влияние от таких явлений", - сказал Гройсман.

Он добавил, что Украина все больше и больше отходить от каких-либо взаимоотношений с Россией.

Премьер сообщил, что сейчас правительство предпринимает шаги для диверсификации поставок из других стран.

"Даже если речь идет о нефтепродуктах, у нас есть весь мир, у которого мы можем покупать качественные продукты", - добавил Гройсман.

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Напоминаем:

Российская Федерация устанавливает ограничения на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов.

В Министерстве экономического развития и торговли Украины считают вполне ожидаемыми ограничения Россией поставок нефти и нефтепродуктов в Украину.