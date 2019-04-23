Избран глава налоговой службы

Сергей Верланов

Комиссия высшего корпуса государственной службы рекомендовала Кабинету министров назначить Сергея Верланова главой Государственной налоговой службы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

23 апреля прошел заключительный этап конкурсного отбора на главу ГНС, который проводила Комиссия высшего корпуса государственной службы.

"Тройка финалистов в прямом эфире представили членам комиссии свою программу развития Службы, а затем в течение часа отвечала на вопросы представителей бизнеса, народных депутатов, экспертов и членов комиссии", - говорится в сообщении.

Сергей Верланов получил суммарно 16,45 балла, Сергей Петухов - 13,54 балла, Дмитрий Алексеенко не набрал баллов, достаточных для рейтингового оценивания.

Верланов работает на должности заместителя главы Минфина с июля 2018 года. До этого работал главным юристом в юридической фирме "Саенко Харенко".

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Напоминаем:

18 декабря 2018 года правительство приняло решение о разделении Государственной фискальной службы на 2 отдельных органа - таможенную и налоговую службы, а 6 марта 2019 утвердил соответствующие положения об этих государственных органов.

20 марта 2019 года Кабмин объявил конкурс на руководителей налоговой и таможенной служб. Зарплата руководителей новых служб составит 24 тысячи гривень.

Согласно тексту меморандума МВФ, значительное количество юридических лиц, входящих в состав ГФС, будет ликвидировано в рамках реформы налогового администрирования.

Отметим, что окружной административный суд города Киева получил два исковых заявления о блокировании конкурса на замещение должности главы налоговой службы.

С иском обратился бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, второй иск подал экс-глава управления Государственной налоговой администрации в Харьковской области Станислав Денисюк.

Экономическая правда