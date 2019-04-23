Украинские банки получили более 13 миллиардов гривен прибыли

В первом квартале 2019 года платежеспособные банки получили 13,2 млрд гривен чистой прибыли.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Как отмечается, за аналогичный период прошлого года банковская система получила чистую прибыль в размере 8,7 млрд гривен.

"Доходы банков за три месяца текущего года выросли на 29% до 58 млрд гривен, тогда как расходы на 23% до 44,8 млрд гривен", - говорится в сообщении.

В НБУ также назвали основные факторы роста прибыли.

Во-первых, на положительный результат повлияли рост чистых процентных доходов банков на 18% до 19,5 млрд гривен.

Второй фактор - рост чистых комиссионных доходов банков на 18% до 9,9 млрд гривен.

В-третьих, положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи на 3,8 млрд гривен.

Национальный банк ожидает, что в 2019 году доходность сектора останется высокой.

Напомним, в 2018 году прибыль банковской системы достигла исторического максимума – 21,7 млрд гривен.

В прошлом году значительно уменьшилось количество и доля убыточных банков. Так, из 77 платежеспособных банков 64 банка были прибыльными и получили чистую прибыль 34,4 млрд гривен, что перекрыло убытки 13 банков на 12,7 млрд гривен.

Кроме того, прибыль в 2018 году была сформирована, главным образом, группой банков с иностранным капиталом (15 млрд гривен прибыли за год) и "Приватбанком" (11,7 млрд гривен).

Убыточными были банки с государственным российским капиталом (11 млрд гривен убытка).

Экономическая правда