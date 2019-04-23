Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину

Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

Об этом сообщил заместитель гендиректора "Белорусской нефтяной компании" Сергей Гриб журналистам во вторник в Минске, передает "Интерфакс-Украина".

"Приостановлена поставка светлых нефтепродуктов - бензинов и дизтоплива в Украину, Балтию и Польшу", - сказал Гриб, комментируя последствия сокращения объемов нефтепереработки на белорусских НПЗ из-за поступления некачественной нефти из РФ.

"На текущий момент контрактные обязательства приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью", - добавил Гриб.

По его словам, "экспорт из Беларуси темных (мазуты, битумы и т.д. - ЭП) нефтепродуктов сохранен в полном объёме в связи с отсутствием их потребления на внутреннем рынке".

В настоящее время, сообщил С.Гриб, белорусская сторона работает над тем, чтобы "не последовали санкции со стороны контрагентов (внешних – Ред.)".

Он также отметил, что Беларусь самостоятельно обеспечивает потребности внутреннего рынка с учетом принятого в конце прошлого решения России о запрете поставок нефтепродуктов в республику и сокращения объёмов переработки на НПЗ из-за некачественной нефти.

"Падение (экспорта – ЭП.) произошло в связи с увеличением поставок на внутренний рынок", - сказал Гриб.

"Сокращение объёмов экспорта происходит для обеспечения потребностей внутреннего рынка нефтепродуктов", - добавил замгендиректора БНК.

Первые сообщения о некачественной нефти из нефтепровода "Дружба" появились 19 апреля от концерна "Белнефтехим".

Российская "Транснефть" признала отклонение в качестве, а Минэнерго РФ заявило, что проблемы имеют "технический характер".

Читайте также: "Нефтяные" санкции России: будет ли дефицит топлива в Украине

Напоминаем:

Российская Федерация устанавливает ограничения на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов.

В Министерстве экономического развития и торговли Украины считают вполне ожидаемыми ограничения Россией поставок нефти и нефтепродуктов в Украину.