Судьи, принимавшие решение по "Привату", пожаловались на давление Порошенко

Коллегия судей, которая удовлетворила иск олигарха Игоря Коломойского и отменила решение о национализации "Приватбанка", пожаловалась на давление главы государства в Высший совет правосудия, Генпрокуратуру и Государственное бюро расследований.

Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба суда.

Речь идет о судьях Окружного административного суда Киева Игоре Качуре, Владимире Келеберде и Виталии Амельохине.

В частности, судьи обратились к председателю ВСП с заявлениями о вмешательстве в их деятельность, а также к руководству ГПУ и ГБР с заявлениями о совершении уголовного преступления.

"Судьи просят начать досудебное расследование в отношении главы государства, министра юстиции и председателя НБУ, путем внесения соответствующих сведений в ЕРДР, по результатам которого виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

В своих заявлениях в ВСП они просят принять меры, чтобы обеспечить защиту "от произвольных и противоправных действий руководства государства".

К ГБР они обратились с заявлением "о совершении преступления президентом Петром Порошенко, министром юстиции Павлом Петренко и главой Национального банка Яковом Смолием, а также постановке перед парламентом вопроса об инициировании процедуры импичмента нынешнего президента".

Судьи просят ВСП обратиться к ВККСУ о недопустимости проведения оценки судей Окружного админсуда из-за конфликта интересов "в связи с прямым указанием Порошенко перезагрузить данный суд".

Коллегия считает, что руководство государства, комментируя решение суда по "Приватбанку", сделало заявления, которые являются "прямой угрозой судебной системе, посягательством на ее независимость и беспристрастность".

Отмечается, что такие действия президента, главы НБУ и министра юстиции были совершены с целью оказания давления на состав суда и имели признаки совершения преступления по ч. 2 статьи 376 УК.

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Напомним:

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского к НБУ и Кабинету министров о национализации банка.

Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка при участии государства.

Национальный банк готовит апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, которым по иску Игоря Коломойского была отменена национализация Приватбанка.

Активисты движения "ЧЕСНО.Фильтруй суд" сообщили, что коллегия судей, которая признала незаконной национализацию "ПриватБанка", недобросовестная.

18 апреля Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны раздал поручения Службе безопасности и Генеральной прокуратуре "после завершения всех необходимых судебных процедур" оценить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела на судей "за неправосудное решение".