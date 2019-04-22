Новости 22 апреля: О горячей воде, надеждах на Зеленского и подозрении Гонтаревой

О чем все говорили сегодня?

О горячей воде. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице этим летом не будет такого длительного отключения, как это было в прошлом году.

О надеждах на Зеленского. Европейская Бизнес Ассоциация обнародовала 7 первоочередных шагов, которые ожидает бизнес от избранного президента Украины.

О руководителе налоговой. Окружной административный суд города Киева получил два исковых заявления о блокировании конкурса на замещение должности главы налоговой службы.

О подозрении Гонтаревой. Генеральная прокуратура вызывает для вручения подозрений и допроса экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-руководительницу Нацбанка Валерию Гонтареву.

О "Нафтогазе". НАК "Нафтогаз Украины" выиграла первые тендеры на поставку электроэнергии.

О Смолие. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует во втором туре выборов, не намерен ставить своего главу Национального банка.

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ГФС под блоком. Кто возглавит таможню и налоговую

Конкурсы на глав налоговой и таможенной службы блокируются. Кто в этом заинтересован, почему президент преждевременно называет имена победителей и к чему это может привести.

Как Коломойский и Боголюбов вывели из Приватбанка 5,5 миллиарда долларов

Журналисты Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) объяснили, как украинские олигархи выводили деньги из Приватбанка. Свои выводы организация делает, опираясь на аудит компании Kroll.

Экономическая правда