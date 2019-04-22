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ГПУ вызывает Гонтареву для вручения подозрения в деле Курченко

Понедельник, 22 апреля 2019, 13:35

Генеральная прокуратура вызывает для вручения подозрений и допроса экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-руководительницу Нацбанка Валерию Гонтареву.

Повестки для них размещены на сайте ГПУ.

Ранее в прокуратуре говорили, что подозрения для окружения президента Петра Порошенко были составлены незаконно, а доказательств преступлений Гонтаревой, Ложкина и Филатова у следствия нет.

Каждого из них вызывают "в качестве подозреваемого".

В документах указан номер уголовного производства, в которых фигурируют представители президентского окружения.

Речь идет о деле беглого олигарха Сергея Курченко, подозреваемого в масштабных хищениях.

Подозрение Гонтаревой касается хищения и содействия преступникам, Филатовуи Ложкину – легализации незаконных доходов и содействия.

Всех троих вызывают на 23 и 25 апреля.

На сайте ГПУ также опубликованы аналогичные повестки для экс-министра экологии Николая Злочевского и совладельца инвесткомпании ICU Константина Стеценко.

На данный момент в Генпрокуратуре не комментируют обнародованные повестки.

Напомним:

28 марта ГПУ сообщила о завершении расследования против беглого олигарха Сергея Курченко.

В то же время, информационное агентство "УНИАН", которым владеет олиарх Игорь Коломойский сообщил, что прокурор в этом деле Константин Кулик выдвинул подозрения, в том числе, представителям окружения президента Петра Порошенко.

В Генпрокуратуре опровергли эту информацию, заявив, что эти сообщения о подозрении произвели с нарушением законодательства.

В Администрации президента заявили, что считают эти сообщения провокацией Коломойского.

Позже Кулик заявлял, что Порошенко, представители его администрации, нардепы БПП и руководство Генпрокуратуры вмешивались в расследование дела Курченко.

Олигарха Сергея Курченко называли "кошельком Януковича". Он появился в информационном пространстве в конце 2012 года, когда купил ФК "Металлист" у Александра Ярославского, а позже создал группу энергетических компаний "СЕПЕК". Олигарх бежал из Украины после Революции достоинства.

Курченко фигурирует в многочисленных расследованиях правоохранителей и журналистов, в частности, о хищении имущества государственного предприятия "Укргазвыдобування", организации схемы незаконного ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов.

Прокурор Кулик на данный момент является заместителем начальника департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры.

В октябре 2016 САП и НАБУ направили в суд дело о незаконном обогащении Кулика.

Украинская правда

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