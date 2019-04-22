ГПУ вызывает Гонтареву для вручения подозрения в деле Курченко
Генеральная прокуратура вызывает для вручения подозрений и допроса экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-руководительницу Нацбанка Валерию Гонтареву.
Повестки для них размещены на сайте ГПУ.
Ранее в прокуратуре говорили, что подозрения для окружения президента Петра Порошенко были составлены незаконно, а доказательств преступлений Гонтаревой, Ложкина и Филатова у следствия нет.
Каждого из них вызывают "в качестве подозреваемого".
В документах указан номер уголовного производства, в которых фигурируют представители президентского окружения.
Речь идет о деле беглого олигарха Сергея Курченко, подозреваемого в масштабных хищениях.
Подозрение Гонтаревой касается хищения и содействия преступникам, Филатовуи Ложкину – легализации незаконных доходов и содействия.
Всех троих вызывают на 23 и 25 апреля.
На сайте ГПУ также опубликованы аналогичные повестки для экс-министра экологии Николая Злочевского и совладельца инвесткомпании ICU Константина Стеценко.
На данный момент в Генпрокуратуре не комментируют обнародованные повестки.
Напомним:
28 марта ГПУ сообщила о завершении расследования против беглого олигарха Сергея Курченко.
В то же время, информационное агентство "УНИАН", которым владеет олиарх Игорь Коломойский сообщил, что прокурор в этом деле Константин Кулик выдвинул подозрения, в том числе, представителям окружения президента Петра Порошенко.
В Генпрокуратуре опровергли эту информацию, заявив, что эти сообщения о подозрении произвели с нарушением законодательства.
В Администрации президента заявили, что считают эти сообщения провокацией Коломойского.
Позже Кулик заявлял, что Порошенко, представители его администрации, нардепы БПП и руководство Генпрокуратуры вмешивались в расследование дела Курченко.
Олигарха Сергея Курченко называли "кошельком Януковича". Он появился в информационном пространстве в конце 2012 года, когда купил ФК "Металлист" у Александра Ярославского, а позже создал группу энергетических компаний "СЕПЕК". Олигарх бежал из Украины после Революции достоинства.
Курченко фигурирует в многочисленных расследованиях правоохранителей и журналистов, в частности, о хищении имущества государственного предприятия "Укргазвыдобування", организации схемы незаконного ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов.
Прокурор Кулик на данный момент является заместителем начальника департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры.
В октябре 2016 САП и НАБУ направили в суд дело о незаконном обогащении Кулика.
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